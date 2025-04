Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, quer Copa do Mundo com 64 seleções em 2030

"Estamos convencidos que la celebración del centenario será algo único, porque solo una vez se cumplen 100 años. Y por eso estamos proponiendo POR ÚNICA VEZ, llevar a cabo este aniversario con 64 equipos, en tres continentes simultáneos. Para que todos los países tengan la...

Em 2030, a Copa do Mundo vai ser disputada em dois continentes, pela primeira vez na história, e em três sedes: Espanha, Portugal e Marrocos. Além disso, em razão do aniversário de 100 anos da competição, os três primeiros jogos do Mundial vão ser disputados na Argentina, Uruguai e Paraguai.

"Para que todos os países tenham a oportunidade de viver uma experiência mundial, e para que ninguém neste planeta fique de fora desta festa que, embora seja jogada em todos os lugares, é nossa festa", completou o presidente da Conmebol.

Ano que vem, a Copa do Mundo vai ter sede tripla pela primeira vez, sendo disputada nos EUA, México e Canadá. Além disso, vai ser a edição com maior número de participantes, com 48 seleções se classificando para o Mundial.