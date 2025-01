Atacante rejeita Flamengo por Sevilla e pagará R$ 6 mi do próprio bolso

O curioso é que o próprio jogador se comprometeu a arcar com parte desse valor e deverá desembolsar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 mi) para sacramentar a transferência.

Entre as variáveis do acordo, o Sevilla deverá pagar 250 mil euros (R$ 1,5 mi) ao Qarabag cada vez que Juninho atuar na Liga dos Campeões.

O clube do Azerbaijão ainda terá direito a 20% de uma venda futura do atacante.

A oferta do Flamengo, em valores, era maior que a do Sevilla, com os salários sendo praticamente o dobro do oferecido pelos espanhóis, mas o jogador de 28 anos optou por permanecer na Europa.

No Brasil, Juninho tem passagens por Athletico-PR, Vila Nova, Novorizontino, Figueirense e Brasil de Pelotas.

Na Europa, atuou por Portimonense e Chaves, de Portugal, ganhando destaque no Qarabag, do Azerbaijão, com 41 gols em 81 jogos.