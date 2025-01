Gabigol brinca com 'veto' a técnico e sonha com volta à seleção brasileira

Festa e recepção: "Todas as vezes que eu mudei de clube foi algo muito grande, na Inter de Milão foi algo muito grande, no Flamengo também, mas realmente aqui foi algo que eu não esperava. Só tenho que agradecer e, me dedicar, me empenhar em cada momento para poder a retornar um pouco da alegria que eles fizeram eu passar aqui hoje. Me sinto em casa, tô bem, vi ali alguns jogadores já. Mito ansioso para poder começar a trabalhar e devolver um pouco do carinho que eles estão dando pra mim".

Reforços do Cruzeiro: "Com o Dudu, realmente, a gente se fala há um bom tempo, e a gente vem se preparando pra esse momento. Nas férias falamos, por pouco a gente não se encontrou. Eu falei muito pouco com ele [agora], também encontrei o Fagner, com os outros jogadores também. Eu acredito muito no trabalho. Então a gente vai viajar junto, vão poder se conectar para poder colocar sintonia a favor do Cruzeiro".