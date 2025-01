Gabigol ganha mosaico e é apresentado pelo Cruzeiro: 'brigar por títulos'

O que aconteceu

Gabigol foi o grande astro da apresentação do "pacote" de reforços do Cruzeiro para a temporada 2025. O camisa 9 foi o último jogador a subir no gramado do Mineirão, foi recebido pelo presidente Pedro Lourenço e comandou a torcida.

A recepção ao atacante ainda contou com um mosaico estendido em uma das arquibancadas do Mineirão. Os familiares do jogador também compareceram à apresentação.

O camisa 9 deu volta olímpica e distribuiu autógrafos aos torcedores. Ele teve seu nome cantado durante todo o tempo que esteve no gramado.