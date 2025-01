Time mineiro tem seleção de medalhões com Jô e Luan contra Cruzeiro e Galo

O calendário de 2025 está recheado porque o Itabirito vai disputar, além do Campeonato Mineiro, a Série D do Campeonato Brasileiro. Não haverá, portanto, qualquer paralisação nas atividades após o regional.

Para encarar os pesados Atlético-MG e Cruzeiro no início do ano, o elenco foi reforçado com vários medalhões, incluindo os atacantes Jô e Luan, ex-Corinthians e Palmeiras, respectivamente. O Itabirito ainda tem o lateral Patric, ex-Galo, e o goleiro Júlio César, ex-Fluminense, no elenco. Nomes como o meio-campista Lissandro, formado no Grêmio, também preenchem o plantel do técnico Cícero Júnior.

O Gato não vai jogar na cidade de 53 mil habitantes, que faz divisa com Ouro Preto e fica a cerca de 60 km da capital Belo Horizonte. O motivo? O Estádio Coronel Afonso de Moura Castro, o principal do município, comporta apenas 640 pessoas e não atende aos requisitos da FMF (Federação Mineira de Futebol).

A Arena Independência, do América-MG, foi escolhida para sediar as partidas do Itabirito neste ano — a receita de utilizar Belo Horizonte como "casa" já foi utilizada na última temporada.