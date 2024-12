São Paulo: Investimento grego na base pode refletir no time profissional

O São Paulo tem bem encaminhado um acordo de investimento com o grego Evangelos Marinakis para as categorias de base, mas os fundos provenientes da negociação não devem se limitar à base e também podem ser usados no profissional.

O que aconteceu

O Tricolor tem conversas avançadas por um investimento de US$ 100 milhões (R$ 619 milhões) a cada três ou cinco anos — o tempo ainda está em discussão. O contrato primário será de dez anos e o acordo prevê janelas para discutir reajustes de cinco em cinco anos após o término do primeiro vínculo, em 2035.

O orçamento do Tricolor prevê cerca de R$ 40 milhões para as categorias de base em 2025, o que significa que o investimento grego não só bancaria os custos como, no mínimo, triplicaria o valor. Caso os valores sejam válidos para cinco anos, o São Paulo receberia US$ 20 milhões anuais (R$ 124 milhões): parte seria destinada a contratar jogadores para a base, mas nada impede que demais valores sejam utilizados em outros departamentos, como no time profissional.