Luis Enrique revela sonho de repetir foto emocionante após morte da filha

Nas comemorações, Luis Enrique teve a companhia especial da filha, Xana, que quatro anos depois perderia a vida depois de lutar contra um câncer nos ossos. Com ela leve e solta brincando e correndo a sua frente, o técnico fincou a bandeira do Barça no meio do campo em um gesto que se tornou histórico.

Xana Enrique

Dez anos depois, o técnico espera, em memória à filha, repetir a mesma cena na Allianz Arena, em Munique (ALE), dia 31 de maio, em final contra a Inter de Milão. Até porque, como ele mesmo disse, a filha estará, sim, presente, como ressaltou em uma coletiva de imprensa em janeiro deste ano, ainda na fase inicial da competição continental.

Tenho memórias incríveis, porque minha filha adorava comemorar. E tenho certeza de que, onde quer que ela esteja, ela continua festejando. Lembro-me de uma foto incrível que tenho com ela depois de vencer a final da Champions em Berlim, colocando uma bandeira do Barça no centro do campo. Espero poder fazer o mesmo com o PSG. Minha filha não estará presente fisicamente, mas estará espiritualmente. E isso, para mim, é muito importante Luis Enrique, em coletiva de imprensa

A final da Champions é a segunda na história tanto do PSG como de Luis Enrique. O time francês, porém, ainda busca o primeiro troféu da competição, feito que deixaria o nome do treinador espanhol ainda mais cravado na história do clube parisiense.

Tragédia familiar

Luis Enrique perdeu a filha, Xana, em 2019, com apenas nove anos de idade. A menina viveu cinco intensos meses de luta contra um tumor maligno nos ossos.