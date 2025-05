Renato Augusto volta ao gramados após mais de três meses na derrota do Fluminense pela Sul-Americana

Contratado pelo Fluminense no começo do ano passado, junto ao Corinthians, Renato Augusto disputou 34 jogos pela equipe carioca, marcou um gol e deu uma assistência.

Derrota do Fluminense na altitude

Com um time reserva, o Fluminense perdeu para o San José, com gol de Moises Calero, na altitude de La Paz. Assim, o Tricolor caiu para a vice-liderança do grupo F da Copa Sul-Americana, com sete pontos conquistados.

O time boliviano subiu para a 3ª posição, com quatro pontos. O Once Caldas-COL é o líder da chave, com nove pontos somados.

O Fluminense volta a campo pela Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), diante do Unión Espanhola-CHI, pela quinta rodada, no Maracanã.

Antes disso, o próximo compromisso da equipe do técnico Renato Gaúcho é neste domingo, às 17h30, quando visita o Atlético-MG, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. O Fluminense é o 5º colocado, com 13 pontos. O Galo ocupa a 10ª posição, com nove pontos.