Santos apresenta avanços do acordo para a construção da nova arena

O futuro estádio do Santos será financiado pela pré-venda de propriedades. Os proprietários de cadeiras cativas terão as propriedades garantidas. Os cessionários de cadeiras especiais terão prioridade na pré-venda.

"A gente tem um lado histórico, um lado da tradição. Por aqui jogaram grandes astros do futebol mundial. É um dos principais pontos turísticos do país e que deve ser revitalizado, assim poderemos dar mais conforto, mais segurança e beleza. Não queremos apenas preservar, queremos modernizar e incrementar através de um equipamento importante, que resultará em um benefício também financeiro, para que o Santos continue com os seus projetos e seus planos ligados ao futebol", afirmou Marcelo Teixeira.

"Hoje houve um maior detalhamento não apenas do projeto conceitual da arena e mostrou que os conselheiros gostaram muito do que viram, mas também os detalhes da parceria. Foram realizadas significativas alterações, benéficas para o Santos. Aconteceram também ajustes bastante sensíveis com relação aos percentuais na distribuição dos lucros de jogos e eventos da nova arena", completou o presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Reverendo Vidal Akaoui.

A nova arena ainda não tem data para construção. Enquanto isso, o Santos segue jogando na Vila Belmiro.

Nesta segunda-feira, no entanto, a diretoria decidiu levar o embate com o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, para o Allianz Parque. O duelo será às 20 horas (de Brasília).