O que é a Laver Cup e por que é representativo João Fonseca estar nela

Federer manteve os holofotes sobre o evento também ao fazer na Laver Cup sua última partida como profissional. Em 2022, ele reeditou a dupla com Nadal. Desta vez, sem sucesso. O suíço se aposentou com derrota. Mas o evento ganhou as manchetes mundiais pelo acontecimento, marcado por homenagens e lágrimas copiosas dos tenistas e dos fãs nas arquibancadas.

Novo formato

A Laver Cup atribui parte do seu sucesso ao formato de disputa e ao aspecto visual, de maior apelo aos mais jovens. As quadras são de cor preta, destacando as linhas brancas, num cenário dominado pelo tom escuro e iluminação concentrada na quadra, que ganha ares de palco.

Quanto ao formato, o evento é disputado ao longo de três dias, entre sexta-feira e domingo. Cada dia conta com quatro jogos, sendo três de simples e um de duplas. No total, serão 12 partidas: nove de simples e três de duplas. Na sexta, cada vitória rende um ponto. No sábado, serão dois. E, no domingo, cada triunfo rende três pontos ao time vencedor. Quem chegar primeiro aos 13 pontos no total, leva o troféu. Os jogos serão disputados em melhor de três sets, com match tie-break (até dez pontos) se houver empate.

Pelas regras, cada tenista deve jogar ao menos uma partida de simples na sexta e no sábado. Assim, João Fonseca disputará ao menos dois jogos em São Francisco.

O brasileiro, então, terá os holofotes do mundo do tênis para continuar brilhando no circuito, como fez no início do ano, com as vitórias no Aberto da Austrália e o título do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.