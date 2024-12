Prancheta do PVC: Maior erro de Dorival na seleção foi falta de convicção

Hernan: Objetivo de Neymar é ser protagonista em uma Copa do Mundo

Neymar quer voltar à seleção brasileira como protagonista e vencer competições com a camisa amarela, disse André Hernan.

O Neymar nunca conseguiu ser protagonista em uma Copa do Mundo. Então, um dos objetivos dele nessa volta ao futebol e à seleção brasileira, em 2025, é voltar a ter o nível de competitividade alto. E isso não no Al-Hilal. Então, fala-se muito em Neymar no meio do ano jogando no futebol brasileiro, no Santos. A expectativa é real.

André Hernan

0:00 / 0:00

Hernan: Seleção segue com Dorival mais por falta de opção que por convicção

Não há convicção da CBF pela permanência de Dorival Junior no comando técnico da seleção brasileira, disse André Hernan.