Fifa anuncia acordo, e Netflix transmitirá Copa do Mundo feminina de 2027

Além dos jogos, a plataforma também produzirá documentários sobre futebol feminino. A Fifa não detalhou quais serão as produções ou quando estarão disponíveis no streaming.

Este é um momento marcante para os direitos de mídia esportiva. A Netflix demonstrou um forte nível de compromisso com o crescimento do futebol feminino. Este acordo envia uma mensagem forte sobre o valor real da Copa do Mundo feminina e do futebol feminino global. A parceria entre Fifa e Netflix torna este um dia verdadeiramente histórico para a transmissão e para o futebol feminino. Gianni Infantino, presidente da Fifa

A Copa de 2027 acontecerá no Brasil, já a de 2031 ainda não tem sede definida. O Mundial brasileiro está marcado para 24 de junho a 25 de julho e contará com 32 seleções.

Recentemente, a Netflix transmitiu a luta entre Mike Tyson e Jake Paul. Além isso, a plataforma transmitirá dois jogos da NFL (lide de futebol americano) no dia 25 de dezembro (quarta-feira).