Talles diz que tinha ofertas de outros times e por que escolheu Corinthians

Com a expectativa de resultados, as cobranças sobre Talles também chegaram e em peso. O atacante conta que viveu diversos sentimentos com a camisa do clube carioca, mas que ainda não estava no auge do seu amadurecimento, que viria anos depois vestindo a camisa do New York FC, dos Estados Unidos.

"Eu tinha mais clubes para vir, tive outras propostas, mas eu tinha um medo desse meu retorno ao Brasil, de saber como que seria, porque passei momentos difíceis e felizes no Vasco. Acho que essa minha volta foi um pouco difícil, estava com um pouco de medo, de como a torcida vai lidar comigo, porque teve alguns momentos que a torcida do Vasco pegava no meu pé e fiquei com essa imagem, mas teve outros momentos que a torcida do Vasco me abraçou e chegava no estádio com os olhos brilhando".

O medo, então, passou de pressa. Logo em sua estreia, Talles foi para as redes, foi abraçado pela Fiel e não esconde a emoção: "Sinto que estou nos braços da torcida'

"Eu cheguei, fiz gol na estreia e o medo que eu tinha passou. Acho que jogadores têm altos e baixos, mas a maior recompensa do futebol é ter esse apoio. Quando eu cheguei foi uma luz, um momento brilhante para mim, vim com medo e bateu aquela luz que eu não precisava ter".

"Independente do jogador estar num momento bom ou ruim, você tem que estar próximo. Nos momentos ruins a torcida pode nos levantar e nos momentos bons é só alegria. Eu sinto que estou nos braços da torcida, isso reflete muito dentro de campo, marcando gols e dando assistências".

No Vasco, Talles ainda era um menino, mas com responsabilidades de um adulto. O atacante diz que a cobrança por resultados foi instantânea e assustou inicialmente, mas que teve apoio do elenco no dia a dia, que o ajudaram a se tornar um homem. Por lá, ele garante: viveu um dos momentos mais importantes na carreira.