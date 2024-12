Jogadores do Corinthians se animam com Pogba: 'Vai ser uma honra'

Apesar de ter esfriado, o assunto Paul Pogba no Corinthians segue animando a torcida e, agora, o elenco alvinegro. Jogadores do clube paulista avaliaram positivamente a possibilidade de contar o francês em 2025.

O que aconteceu

Questionados pelo UOL, o goleiro Hugo Souza e o atacante Talles Magno acreditam que o meia francês teria espaço na equipe de Ramón Díaz. Os dois atletas participaram de uma partida comemorativa de fim de ano, "Amigos do craque", entre Craque do Amanhã e Escola de lutas do Aldo, e conversaram com a imprensa.