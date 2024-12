Atleta da Fiorentina tranquiliza após desabar em jogo: 'Até já... Em campo'

O atleta precisou passar por cirurgia para que fosse colocado um desfibrilador retirável, que ficará com ele até a chegada de novos exames, segundo a Gazzetta dello Sport. Assim como o caso de Christian Eriksen, se Bove quiser manter o uso do aparelho removível ou outro fixo, não poderá jogar no futebol italiano, que proíbe que atletas atuem com o objeto, mas ainda terá portas abertas em outras ligas.

Veja o comunicado completo publicado pelo jogador

"Olá a todos, nestes dias difíceis tive a oportunidade de pensar muito. Embora compartilhar nas redes sociais não seja da minha natureza, gostaria de expressar um pensamento que me marcou profundamente. O episódio desagradável ocorrido durante Fiorentina-Inter me mostrou, ainda mais do que eu pensava, que o futebol é muito mais que uma partida, um campeonato ou uma carreira.

O futebol é uma comunidade de pessoas, ligadas pela mesma paixão, que partilham momentos de alegria, emoção, raiva, desilusão e sofrimento. Precisamente nestes momentos percebo o quão genuíno é este esporte, o quanto, independentemente dos resultados, da competição ou da competição, estamos todos unidos. Unidos por um vínculo que, uma vez criado, se fortalece nos momentos de dificuldade, tornando-se quase indissolúvel. Um vínculo que transmite amor e emoções difíceis de explicar. Um vínculo que lhe dá força para superar qualquer obstáculo.

Estou falando disso porque vivi isso em primeira mão nos últimos dias: O carinho que recebi, o carinho da torcida, o apoio dos meus companheiros e adversários, a proximidade de TODO o mundo do futebol foi algo que deu incrível força e coragem. Senti-me rodeado de uma energia positiva que me permitiu manter a calma, não sentir a solidão que muitas vezes está presente neste tipo de dificuldades.