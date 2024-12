Ex-flamenguistas marcam, e Fulham segura o líder Liverpool pelo Inglês

Mas como a equipe comandada por Arne Slot tinha dificuldade de criar finalizações, especialmente dentro da área, aos poucos o Fulham foi se defendendo e tentando contra-ataques, tentando competir pela posse de bola. Porém, com as substituições, os Reds tomaram de novo a vantagem no controle de bola. Mas o castigo veio para o time da casa com um gol de Rodrigo Muniz, ainda que poucos minutos depois, o gol de Diogo Jota manteve a tendência dos mandantes no ataque, mas sem mudar o resultado final do jogo.

Gols e destaques

Gakpo tenta voleio: Aos 6 minutos de jogo, em cruzamento vindo do lado esquerdo do ataque dos Reds, Gakpo tentou emendar uma meia bicicleta, acertou a bola, mas a finalização não foi na direção no gol, indo pra fora, à esquerda do gol de Leno.

Andreas Pereira marca (0x1): Aos 10 do 1º tempo, após cruzamento na área feito por Robinson, a defesa dos Reds não acompanhou a chegada do brasileiro pela direita, e ele bateu de voleio, a bola desviou em Robertson, que errou na marcação, e entrou, abrindo o placar para a equipe londrina.

Robertson é expulso: Aos 16, após lançamento vindo da esquerda, o lateral escocês dos Reds chegou atrasado e perdeu na corrida para Harry Wilson, atingindo o jogador. O árbitro marcou a falta e expulsou Robertson por considerar uma ocasião clara e manifesta de gol.

Gakpo tenta de cabeça: Aos 38, após cobrança de falta feita por Alexander-Arnold da esquerda, Gakpo cabeceou pro gol, mas Leno defendeu com tranquilidade.