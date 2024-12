Caso Mancha: Polícia identifica mais envolvidos e age por novas prisões

A Polícia Civil de São Paulo identificou mais suspeitos de participação na emboscada da Mancha Verde a cruzeirenses, que deixou um morto e 17 feridos no final de outubro, e atua para realizar novas prisões no caso.

O que aconteceu

A polícia reconheceu outras pessoas que tiveram envolvimento na ação criminosa. A investigação está a cargo do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), que assumiu o inquérito no início de novembro, pouco mais de uma semana depois do ataque.

As autoridades trabalham por novos mandados de prisão temporária a serem cumpridos. Os primeiros mandados expedidos pela Justiça no caso datam do final de outubro. A investigação inicial, tocada pela Drade (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), mapeou que cerca de 150 palmeirenses participaram da emboscada.