Real bate Atalanta em jogaço dramático de cinco gols e renasce na Champions

Os times voltam a jogar pela Champions no fim de janeiro. A Atalanta recebe o Sturm Graz no dia 21, enquanto o Real Madrid, também em sua casa, encara o RB Salzburg um dia depois.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi bastante agitado e teve um gol para cada lado. Mbappé assumiu o protagonismo no time espanhol e abriu o placar no início do confronto antes de sair substituído com dores, mas De Ketelaere, em um pênalti no mínimo polêmico, deixou tudo igual para a Atalanta.

Na etapa final, Vini Jr apareceu e mudou o cenário para Real Madrid com um gol e uma linda assistência para Bellingham. A vitória parecida liquidada, mas Lookman ainda deu esperança para os mandantes antes de uma blitz. Retegui, no último lance da partida, desperdiçou o que seria o empate em lance já na pequena área.

Gols e destaques

Mbappé perde... O Real Madrid iniciou o jogo bastante ofensivo e, por pouco, não balançou as redes com Mbappé: o atacante recebeu lindo passe nas costas da defesa de Lucas Vázquez e, cara a cara com Carnesecchi, parou no goleiro da Atalanta — o replay mostrou impedimento do francês, mas o bandeirinha não paralisou o embate.