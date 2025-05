Botafogo joga na Fonte Nova no reencontro de Renato Paiva com o Bahia

Atual campeão do Brasileirão, o Botafogo quer alcançar as primeiras posições da tabela após um fraco início de campanha. Neste sábado, terá pela frente o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada. O confronto começa às 21 horas e marca o reencontro do técnico Renato Paiva com o torcedor tricolor.

Paiva passou pelo time baiano em 2023, onde sagrou-se campeão estadual. Apesar do início promissor, a trajetória do treinador português em Salvador terminou em setembro do mesmo ano, quando pediu demissão após muita oscilação da equipe em campo.

Em outro clube, Paiva vive situação semelhante, em termos de altos e baixos. Depois de passar por um período turbulento e com pressão da torcida, o Botafogo conseguiu dois resultados importantes seguidos: superou o Fluminense por 2 a 0, pelo Brasileiro, e goleou por 4 a 0 o Capital-DF, pela Copa do Brasil. O alvinegro é o oitavo colocado da tabela, com oito pontos, um atrás do tricolor, em sétimo. O Flamengo é o líder, com 14 pontos.