Thiago Maia detalha estado de saúde do pai e diz: 'Ano bem complicado'

Foi um ano bem complicado, tanto com a tragédia e agora com o AVC do meu pai. A gente acha que é forte, mas é ser humano. Temos sentimento e coração. Perdi meu avô por AVC e achei que perderia meu pai. Ele teve um pouco de agravamento, houve arritmia do coração e ele não consegue falar, mas aos poucos ele está voltando: está fazendo fisioterapia e fono. Essa premiação vai ser para ele, que é o fã número um da minha carreira Thiago Maia

O jogador foi um dos destaques do Inter no Campeonato Brasileiro. Ele participou de 27 jogos com a camisa da equipe gaúcha do torneio, marcando dois gols e dando quatro assistências.