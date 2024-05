Thiago Maia auxilia no resgate de pessoas atingidas pela enchente no RS

Além disso, Maia foi um dos primeiros jogadores do Colorado a realizarem doações. O jogador, ainda na semana passada, esteve nos postos de colega entregando cestas básicas que foram repassadas aos atingidos pela condição climática extrema.

Classificação e jogos Brasileirão

Os resgates ocorrem durante um período em que não há treinamentos no Inter. Com campos do CT e do Beira-Rio submersos, o time vermelho cancelou seus treinos ao menos até domingo.

Outro jogador que tem se envolvido em salvamentos é o goleiro Caíque, do Grêmio. A atividade do gremista é semelhante, com a ida aos locais de difícil acesso na capital gaúcha e arredores, de barco, para resgatar pessoas que não conseguiram sair de casa em tempo.