Conselho do São Paulo instaura apuração por excedente de despesas no balanço

O Conselho Deliberativo do São Paulo instaurou um procedimento de apuração de responsabilidade pelo excedente de despesas registrado no balanço financeiro do clube relativo ao exercício de 2024.

27 conselheiros da oposição assinaram um requerimento ao presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Júnior, pedindo para que fossem investigadas as razões pelas quais as despesas do São Paulo em 2024 aumentaram consideravelmente.

De acordo com o estatuto, um excedente de até 5% em relação às despesas projetadas pode ser tolerado. No caso do balanço financeiro de 2024, houve um excedente de 15,6%.