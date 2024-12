Estêvão planeja vida no Chelsea e revela: quer jogar em outra posição

Bola de Ouro, revelação e dentro da "seleção" do Campeonato Brasileiro, o palmeirense Estêvão já planeja seus próximos passos no futebol. Vendido ao Chelsea — e jogador do clube inglês a partir de julho —, o jovem de 17 anos falou sobre a vida na Europa e revelou que sair jogar em outra posição. Ele participou do "Bola de Prata", da ESPN.

É um objetivo meu voltar para o meio de campo, é a posição que me sinto mais confortável. Sei que garanti meu espaço no Palmeiras como ponta, mas acho que daqui a uns anos, estarei na minha posição original Estêvão

O que mais ele falou?

Chelsea. "Fico muito feliz com a minha decisão de estar indo para o Chelsea. Junto com minha família e estafe, foi a decisão certa pelo planejamento que eles fizeram. Chegando lá, vou tentar trabalhar para ganhar meu espaço, independente de quem esteja ali. Vou estar sempre buscando jogar e ter oportunidades para me consolidar cada vez mais no time."