Estêvão fatura Bola de Ouro do Brasileiro; Vic Albuquerque leva no feminino

O anúncio foi feito pela Rainha Marta. A maior jogadora do futebol feminino foi homenageada no evento e também recebeu um troféu especial.

Um prêmio que vai para minha família, estafe e Palmeiras. Não teria esse prêmio individual se não fosse o Palmeiras. Estêvão

A seleção do Bola de Prata masculino foi: John; Bernabei, Bastos, Gustavo Gómez e William; Marlon Freitas, Alan Patrick, Savarino e Garro; Luiz Henrique, Estêvão.

Melhor jogadora

Vic Albuquerque foi a vencedora do prêmio entre as mulheres. Campeã com o Corinthians, a jogadora terminou o Brasileirão feminino com 13 gols e duas assistências em 20 jogos.

Ela concorreu com duas colegas de time. As também corintianas Duda Sampaio e Gabi Portilho estavam no páreo.