Corinthians: Yuri explica decisão rápida em pênalti que garantiu artilharia

Premiado pela CBF junto com Alerrandro, do Vitória, Yuri viveu altos e baixos na temporada. O atacante foi alvo de críticas da torcida, principalmente por um período de seca, sem gols. Ele chegou a ficar quase dois meses sem balançar as redes entre junho e julho.

Foram muitas coisas, um ano de muito aprendizado. Um ano de muito amadurecimento. Então, só tenho que agradecer todo mundo que me deu o maior suporte, agradecer a Deus também que me manteve firme em todos esses momentos difíceis. É muita gratidão pelo tempo que passou. Foi um ano especial. Um ano de muitos momentos difíceis, mas me fortalecendo bastante.

Yuri Alberto