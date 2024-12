Qual o emprego que Vanderlei Luxemburgo mira para 2025

O profissional blindaria a comissão técnica, ajudaria na promoção de jovens da base e participaria de discussões para chegada de reforços. Algo como Muricy Ramalho faz no São Paulo.

Ele entende que sua experiência no futebol pode ser decisiva no dia a dia de um clube. Qualquer atleta o respeitaria e os técnicos poderiam trabalhar de forma mais tranquila. A expectativa é de não se meter nas decisões da comissão, porém, dar conselhos quando acionado.

Vanderlei entende que sempre "se meteu" de forma positiva e foi mais que um treinador ao longo de sua carreira. Para ele, essa transição seria natural.

Luxa pensou em se envolver na política e cogitou ser vereador ou prefeito de Palmas, no Tocantins, mas recuou. A meta para 2025 é ser diretor técnico de alguma equipe relevante no cenário nacional.

Sempre fiz gestão, eu era chato para cacete. Sempre briguei por isso. Assim que eu queria. Falavam que eu queria dinheiro, mas com salário do treinador precisa fazer sacanagem? Só se for cabeçudo. Sempre fui gestor, tenho algo dentro de mim e adoro futebol. Vanderlei Luxemburgo