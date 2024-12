Coutinho brilha, Vasco vence e amplia drama do Atlético após Libertadores

O Vasco volta a vencer depois de mais de um mês -ou cinco jogos. O Cruzmaltino vai a 47 pontos, assume o 10º lugar da tabela e encaminha vaga na Sul-Americana 2025.

Já o Galo continua em queda livre. Chega a 12 jogos consecutivos sem vitória, o oitavo no Brasileiro, estaciona nos 44 pontos e complica até mesmo a sua briga para se classificar para a Sula.

Foi a primeira vitória de Felipe Maestro no comando do Vasco. Técnico interino, ele havia estreado no empate de 2 a 2 com o Atlético-GO na rodada anterior, também em São Januário.

O Vasco se despede de 2024 em duelo contra o já rebaixado Cuiabá, na Arena Pantanal. Já o Galo encerra o frustrante ano em jogo melancólico contra o Athletico Paranaense na Arena MRV, sem torcida. Os jogos, assim como todos da última rodada do Brasileirão, acontecem às 16h (de Brasília) de domingo (8).

Como foi o jogo

O Vasco entrou em campo mais solto, com o técnico interino Felipe Maestro dando liberdade para Philippe Coutinho criar no meio-campo. Só que, apesar da posse de bola, o time da casa praticamente só rondou a área do Galo, assustando bem pouco o gol de Everson no primeiro tempo. O Atlético-MG, por sua vez, se resumiu basicamente a contra-ataques, mas pouco efetivos.