Atlético-MG ou Botafogo? Conmebol diz quem levou mais torcedores em final

A final da Libertadores, disputada no último sábado (30), acabou com vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG em um Monumental de Núñez que recebeu quase 70 mil torcedores.

Quem levou mais fãs?

A Conmebol divulgou o balanço da distribuição dos ingressos na noite desta quarta (4). Ao todo, foram 69.803 bilhetes comercializados.

O Botafogo venceu, também, nas arquibancadas: o clube colocou mais de 37 mil torcedores no estádio, totalizando mais de 53% do total.