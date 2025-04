Vídeo de treino usado por Chimaev para provocar Borralho ressurge e divide opiniões; veja

O recente ressurgimento de um vídeo de treino entre Caio Borralho e Khamzat Chimaev reacendeu uma rivalidade que já vinha ganhando força nas redes sociais. O conteúdo, originalmente publicado no canal oficial do UFC no youtube em 2022, voltou aos holofotes após o checheno compartilhar em seus stories uma captura de tela do momento em que finaliza o brasileiro com um mata-leão, acompanhada da provocação: "Se a gente lutar cem vezes, você nunca vai vencer. Se alguém sabe disso, é você, mano".

A publicação do lutador rapidamente ganhou repercussão, mas gerou reações mistas entre os fãs após o vídeo completo voltar a circular (veja abaixo ou clique aqui). Isso porque as imagens fazem parte do camp de preparação de Chimaev para enfrentar Nate Diaz - duelo que não aconteceu -, ocasião em que o atleta da equipe "Fighting Nerds" teria participado apenas como parceiro de treino, com o foco voltado para auxiliar o adversário e não competir em igualdade de condições. Esse contexto dividiu opiniões, com muitos apontando que o brasileiro não estava dando tudo de si no sparring.

A resposta de Borralho veio logo em seguida. Em tom firme, o atleta brasileiro desafiou: "Assine o contrato e veremos". A troca de provocações acontece em meio a rumores sobre uma possível lesão do atual campeão Dricus Du Plessis, o que poderia abrir espaço para um confronto entre os dois pela disputa do cinturão interino dos médios (84 kg).