Borralho detalha treinos com Chimaev e rebate provocação: "Mundo vai se surpreender"

Vantagem logística

Invicto no MMA profissional com um cartel de 14-0 na modalidade, Chimaev é visto como uma espécie de 'bicho-papão' dentro do UFC. Apesar do perigo que o Lobo oferece no octógono, Borralho destaca que possui um trunfo a seu favor em caso de um eventual confronto: justamente a experiência de ter treinado ao lado do wrestler no passado. Estudioso do jogo, 'The Natural', como é conhecido, citou que possui o estilo de luta de Khamzat fresco em sua memória e prometeu chocar o mundo caso ambos de fato entrem em rota de colisão no futuro.

"Me bateu para caramba em vários treinos, tranquilidade. Só que uma coisa é eu estar lá para ajudar ele para (a luta) com o Nate, outra coisa é eu estar lá para lutar contra ele. São duas coisas totalmente diferentes. Não tenho ego nenhum em assumir isso. Tenho o jogo inteiro dele mapeado. Todos os padrões dele, todos os passos, todo o sistema que ele desenvolveu com o Alan Finfou. Estudo esse jogo dele desde que estive lá, faz três anos. Se tem um cara que está pronto para enfrentar o Chimaev e tem vantagem sobre todos os outros, sou eu. Sei o que esperar. Vou ser o primeiro da história a fazer o 'bicho-papão' sair assustado. O mundo todo vai se surpreender", projetou o maranhense.

Cinturão interino?

Mesmo sem o devido anúncio, especulava-se que Chimaev disputaria o cinturão dos médios contra o campeão Dricus, possivelmente no UFC 317, na 'Semana Internacional da Luta'. Os rumores de uma suposta lesão do sul-africano, porém, podem ter colocado os planos do Ultimate em risco. O contexto abriria margem para uma hipotética disputa de título interino, a depender da gravidade da contusão de Du Plessis. E o primeiro a sugerir competir nestas condições foi justamente Borralho, que convocou Khamzat, ex-parceiro de treinos, para um confronto direto.

