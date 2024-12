Além dos 3 pontos: Cruzeiro x Palmeiras tem ingredientes de jogo imperdível

Técnicos contestados?

Diniz comandou o Cruzeiro em 13 jogos, com 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O desempenho não é nada bom e o técnico ainda acumula a derrota na final da Copa Sul-Americana para o Racing.

Já Abel Ferreira ouviu gritos de "burro" na derrota para o Botafogo na última rodada, apesar de grande parte do Allianz Parque ter abafado os xingamentos. O treinador vive seu pior ano até o momento no clube apenas com a conquista do Paulistão.

Dudu volta ao Mineirão após quase saída

O camisa 7 do Palmeiras foi anunciado pelo Cruzeiro em junho, mas voltou atrás no negócio e permaneceu no Palmeiras. O jogador já enfrentou a Raposa no Allianz Parque nesta temporada, mas essa é a primeira visita em Belo Horizonte.

A negociação frustrada com o Cruzeiro gera barulho até hoje dentro do Palmeiras. Leila Pereira queria que o jogador deixasse o Alviverde e disse isso publicamente. O estafe do atleta sente que até hoje isso o prejudica dentro do clube onde é ídolo. Existe uma boa chance do 'Baixola' deixar o Palmeiras em 2025, e o Cruzeiro segue como um dos interessados.