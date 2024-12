Veja as metas para que Palmeiras alcance R$ 1 bilhão de receita em 2025

Patrocínios e licenciamentos

A ideia do clube é arrecadar R$ 237,1 milhões neste departamento, o que corresponde a 23% do total. Vale lembrar que, para 2025, haverá o início de novos ciclos que darão mais receitas do que em 2024. O da PUMA, o novo patrocinador máster (deve ser a Sportingbet) e os outros dois que devem estar no uniforme no lugar do que hoje é exclusivo para Crefisa e FAM. Também estão aqui listados os rendimentos com placas do Campeonato Brasileiro e manutenção dos contratos como Palmeiras Pay, licenciados e escolinhas.

Direitos de transmissão

A projeção é de ganhar R$ 172,4 milhões com o novo contrato de transmissão do Brasileirão, no acordo feito pela Libra com a Globo, os mais de R$ 40 milhões pela disputa do Paulistão, a Copa do Brasil e a Libertadores, repetindo o que foi orçado em 2024, com a devida correção monetária. Isso corresponde a 17% do total.

Sócio-torcedor

Aqui são R$ 80,3 milhões, o que representa cerca de 8% da receita total. Neste caso, as premissas são a manutenção da base de adimplentes de 2024, com atualização de 5% nos planos, e a continuidade do crescimento do Palmeiras Pay.