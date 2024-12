Ricardo Rocha vê brasileiro descrente e lamenta: 'Perdemos os meias'

"Jogadores temos, mas algumas coisas acontecem e eu não gosto. Joguei, sei o que é, e hoje no Brasil tem muito estrangeiro. Isso é muito ruim. Não conseguimos revelar jogadores. Saem muito cedo. Os jogadores revelados são vendidos antes dos 18 anos. Vocês viram o Neymar aqui, que com 17 anos os clubes vieram e ele ficou mais três anos. Foi muito bom para a carreira. Os jovens não se firmam no primeiro ano às vezes. Neymar saiu com Libertadores, Campeonato Brasileiro jogados. Temos que mudar o número de estrangeiros. É exagerado. No Real Madrid podia ter três na minha equipe. Isso prejudica o futebol brasileiro".

A falta dos meias

"Temos outro problema enorme aqui que é não descobrir meias. Os nossos meias simplesmente jogam pelas bandas. Na base jogam de meia e no profissional de pontas. Trouxemos o Almada, muito bom, e na Argentina temos esses bons baixinhos. Não podemos encontrar um Almada aqui? Estamos rezando para o Neymar melhorar e fazer essa meia. Estêvão, como o Vanderlei Luxemburgo disse, joga aberto. Perdemos os meias. Cada um vai dar uma opinião, precisamos jogar uma bomba e ver o que estamos errando. Descobrimos jogadores, mas ninguém tem um meia. Isso me preocupa. Quem é o meia do futebol brasileiro hoje? Todos são de fora. Não vemos jovens com capacidade. Estêvão precisa jogar pelo meio. Chegar na base e querem ganhar títulos. Meu irmão, tem que revelar. Vemos o Palmeiras. Ótimo cara de base, precisa de dois anos para descobrir mais um meia. Ele tem essa meta e investe muito. Quais são os nossos laterais? Tivemos craques e pagamos o preço. Quem são os zagueiros titulares? Temos muita dificuldade atrás e no meio do que na frente".

Seleção brasileira em baixa

"Vi um atacante falando que a seleção jogou muito bem. Viu um jogo que não vi. Não adianta querer enganar o torcedor com palavras. Não estamos jogando bem. Saí daqui em 1994 desacreditado e fomos campeões, assim como em 2002. Tivemos uma evolução que não vejo hoje. Evoluímos pouco. O Rodrygo falou e foi perfeito: "Precisamos conquistar títulos e performance nos clubes e transformar isso na seleção". Muitos jogam no clube e não na seleção. Romário, Bebeto, Aldair, Márcio, Jorginho, todos jogaram bem no clube e na seleção. A gente via uma crescente. Crescemos em Recife no 6 a 0 para a Bolívia, hoje não vemos evolução. Acredito no Dorival, nos jogadores, mas temos que pensar no que falamos. Esperança é mínima".

Torcedor sem esperança