Mundial de Surfe: Onda 'reserva' da WSL revolucionou o esporte competitivo

Burleigh Heads pode até não ser o nome mais famoso entre os picos australianos, mas tem um papel gigante na história do surfe.

Localizada na Gold Coast, essa onda longa e tubular já foi palco de momentos que mudaram para sempre o esporte — e ganhará mais um capítulo a partir desta sexta-feira, quando abre a janela da sexta etapa do Mundial da WSL, substituindo Snapper Rocks após um ciclone afetar as condições do palco principal.

É por isso que muita gente costuma brincar: a verdadeira Surfers Paradise fica, na verdade, a 13 quilômetros de Surfers Paradise - referência à localização exata de Burleigh, com sua direita perfeita quebrando em frente ao paredão de pedras.