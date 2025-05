Cleber Xavier usa 'divã' para recuperar Santos no Brasileirão e amenizar crise

Mais do que estratégias, treinos e aplicação tática, o Santos vai se apoiar na parte psicológica diante do Grêmio, neste domingo, às 16h, na arena gremista, pelo Campeonato Brasileiro, para tentar dar um basta na série de maus resultados que transformou a Vila Belmiro em um caldeirão na quinta-feira, após o empate de 1 a 1 com o CRB, pela Copa do Brasil.

Cléber Xavier, que fez seu batismo como treinador justamente no confronto com a equipe alagoana, viu de perto o ambiente de tensão que norteou os torcedores na Vila Belmiro (além de protestos, houve tentativa de invasão na área de imprensa do estádio) e adiantou que o diálogo vai ser a sua principal ferramenta para tirar o time dessa situação por agora.

"Quando a gente chega rapidamente em um processo, temos que tomar decisões. Uma das atitudes que tomei foi trazer principalmente os (jogadores) mais pressionados, como o (Diego) Pituca e o Guilherme, para uma condição mais favorável", afirmou Xavier.