Da tensão aos braços do povo, Augusto tem noite de alívio no Corinthians

Augusto Melo, presidente do Corinthians, foi da tensão pré-votação do impeachment aos braços da torcida, na noite da última segunda-feira (2). O mandatário conseguiu uma liminar na Justiça para suspender a reunião do Conselho Deliberativo (CD) e foi comemorar no meio das organizadas.

O que aconteceu

Augusto viveu momentos de ansiedade nos bastidores, antes da reunião que iria votar o seu impeachment. O encontro do CD aconteceu no ginásio do Parque São Jorge, sede social do clube.

Segundo fontes, o presidente disse que o time não entraria em campo, caso ele fosse destituído. Nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), o Corinthians enfrenta o Bahia, pela 37ª rodada do Brasileirão, em busca de uma vaga no Libertadores de 2025. Vale lembrar que Augusto protagonizou um 'poropopó' com o elenco alvinegro após a vitória sobre o Criciúma, no último sábado (30), e recebeu apoio de vários jogadores.