Flamengo defende a liderança no Mineirão diante do Cruzeiro e reencontra Gabigol

Em grande fase e na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, o Flamengo quer dar sequência ao bom momento neste domingo. O time carioca terá pela frente o Cruzeiro, quarto colocado, com 10 pontos, no Mineirão, a partir das 18h30.

O rubro-negro chega em Belo Horizonte (MG) em alta depois de golear o Corinthians por 4 a 0, no Rio, e superar, com um time quase totalmente reserva, o Botafogo-PB por 1 a 0, em São Luís (MA), em duelos válidos, respectivamente, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil.

A partida marca o reencontro de Gabigol com o rubro-negro. Atualmente no time mineiro, o atacante chegou à Gávea em 2019 e permaneceu até o fim do ano passado, conquistando muitos títulos, entre eles duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024), se tornando um dos maiores ídolos da história do clube. Após o fim de seu contrato, ficou livre no mercado e assinou com o Cruzeiro.