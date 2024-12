Ida para Bahamas, funk e alfinetada: como foi a festa do título do Botafogo

A questão virou assunto na zona mista do Monumental após a conquista. Os jogadores não confirmaram a promessa, mas aproveitaram para cobrar o empresário em tom de brincadeira.

Até agora ele (Textor) não falou nada, mas se falou, estou esperando o convite. Todos nós estamos esperando para comemorar lá (risos)

John

Estamos procurando saber isso daí. Só saiu na imprensa. Não estamos sabendo ainda não, mas vamos esperar (risos)

Rafael

Ele (Textor) falou, então vai ter que cumprir (risos)

Alexander Barboza

Fake! Fake! Estamos esperando isso daí. Até agora, nada (risos)

Gregore

Alfinetada aos críticos

Capitão da equipe, Marlon Freitas exaltou o lado psicológico do elenco, que foi muito questionado antes da decisão continental e após a aproximação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro deste ano.