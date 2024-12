Gregore faz live após título do Botafogo e ri de mensagens: 'Chupa, Messi'

Personagem no título inédito do Botafogo na Libertadores, o volante Gregore fez uma live no Instagram após a partida e riu dos comentários de torcedores na chamada.

O que aconteceu

O jogador dançava uma música brincava com os companheiros quando leu um "chupa, Messi". Ele mostrou a mensagem a Adryelson e riu do comentário.

Gregore já companheiro de Messi. Eles jogaram juntos no Inter Miami até que o jogador brasileiro foi comprado pelo Botafogo.