Luiz Henrique brinca com passado no judô e diz: 'Eu merecia ser o melhor'

Luiz foi o melhor em campo na final. Ele chegou ao Botafogo no início do ano como a contratação mais cara do futebol brasileiro naquele momento.

Eu esperava e acreditava muito. Minha família, todo mundo falando que eu mereço isso. Sou um moleque muito humilde, um moleque que veio do pouco. Eu merecia ser o melhor jogador da Libertadores e campeão junto com os meus companheiros.

Luiz Henrique é cria do Vale do Carangola, comunidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. A paixão pelo futebol começou com o pai, que faleceu e não viu o filho ser campeão da América.