Título do Botafogo ajuda planejamento do São Paulo para próxima temporada

O São Paulo comemorou o título do Botafogo na Libertadores, que ajudou o clube a definir seu planejamento para 2025.

O que aconteceu

O Tricolor garantiu sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores e não vai precisar disputar as preliminares. A equipe esperava essa definição para dar sequência no planejamento da pré-temporada de 2025.

Com as datas em que disputaria a pré-Libertadores liberadas, o São Paulo pode dar andamento no pedido de adiamento das duas primeiras rodadas do Paulistão. O clube já tinha alinhado a possibilidade com a FPF (Federação Paulista de Futebol), mas esperava a confirmação da vaga.