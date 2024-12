Luiz Henrique provoca Atlético e segura galinha ao comemorar título; veja

Luiz Henrique, do Botafogo, publicou um vídeo em que aparece com uma galinha na mão durante a comemoração do título da Libertadores pelas ruas do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Luiz Henrique aparece ao lado de Gatito com a medalha no peito e uma galinha na mão, uma provocação ao Galo, adversário na final. O vídeo foi compartilhado pelo jogador e pelo próprio Botafogo no Instagram, com a legenda "Ele é debochado".

Em outro vídeo, o atacante devolveu as provocações e exaltou a torcida alvinegra, que tomou as ruas do Rio de Janeiro. "Um beijo para quem falou que não tem torcedor", disse.