Gregore conta saga para ver jogo após expulsão e prevê puxão de orelha

Foi um lance rápido. Eu estava de costas para o lance, a bola passou de mim quando virei já fui fazer a ação. Estiquei a perna, consegui tocar na bola, mas depois acaba acertando a cabeça do Fausto. Fui infeliz, mas saindo de campo os jogadores já estavam falando que iam correr por mim. Isso foi um sentimento de alívio. Fiquei desesperado com uma final de Libertadores, deixar o time com menos um. É complicado. Estava escrito. Queria estar dentro de campo para ajudar meus companheiros, mas estou muito feliz por tudo que vem acontecendo com o clube, comigo, com meus companheiros.

Gregore já previu a bronca que vai levar do técnico Arthur Jorge. Ele disse que ainda não conversou com o português.