Calderano mira mais alto e quer virar algoz de chineses após fazer história

Não sei exatamente se foi por causa do meu resultado, mas foi interessante o que aconteceu. Liu Guoliang é o principal cara da delegação chinesa. Foi um grande jogador, o primeiro a conseguir grandes títulos importantes. Realmente é uma notícia muito grande ver que ele esta saindo, mas é muito bom ver as coisas mudando no cenário do tênis de mesa e, claro, com meu título e espero que isso abra mais espaço.

Hugo Calderano

Na Copa do Mundo, Calderano derrubou o terceiro colocado, o vice-líder e o líder do ranking em sequência. Tomokazu Harimoto (JAP - 3°), Wang Chuqin (CHN - 2°) e Lin Shidong (CHN - 1°) foram as vítimas do brasileiro. Agora, ele se tornou o terceiro melhor mesa-tenista do mundo.

Qual o segredo?

Hugo Calderano está há bastante tempo entre os melhores jogadores de tênis de mesa do mundo, representando uma das únicas bandeiras diferentes no mar de chineses. Segundo o brasileiro, a solidez na concorrência com os asiáticos está ligada diretamente à resiliência e com a forma que ele lida com pressão, além dos treinamentos, é claro.

A força mental é muito importante para conseguir me manter tanto tempo entre os melhores. Realmente exige muito de um atleta estar com essa pressão. Toda a vez que entro na mesa, todos esperam que eu ganhe, é muito inesperada uma derrota. Sempre foi muito importante eu conseguir lidar bem com esse tipo de pressão externa.