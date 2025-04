Ayrton Lucas aproveita chance e cresce no Flamengo

A chegada de Alex Sandro no ano passado diminuiu o espaço para os concorrentes na lateral esquerda do Flamengo. Mas a contusão do titular na goleada contra o Juventude ajudou Ayrton Lucas a ganhar uma sequência importante com o técnico Filipe Luís.

Ayrton Lucas recebeu oportunidades como titular diante de Vasco, pelo Brasileirão, e LDU, pela Libertadores da América. E correspondeu, na avaliação de Filipe Luís, que teve uma carreira de sucesso justamente na lateral esquerda.

"O Ayrton vinha sem uma sequência. É uma situação muito difícil para um jogador desempenhar sem sequência", destacou o treinador do Flamengo depois da partida contra a LDU. "Ele é um jogador capaz de chegar à Seleção", emendou Filipe Luís.