Bia Haddad arranca virada, volta a vencer após 3 meses e avança em Madri

Ela estava há três meses sem vencer jogos de simples. Seu último triunfo individual havia sido em 16 de janeiro, na segunda rodada do Australian Open, contra rival que estava em 86º no ranking. Bia segue no top 20 e é a brasileira mais bem colocada no ranking, apesar de seu começo de ano frustrante: são apenas três vitórias e dez derrotas em 2025.

Bia enfrenta na terceira rodada a suíça Belinda Bencic, atual 42ª colocada no ranking —por ser cabeça de chave número 16, a brasileira entrou direto na segunda rodada.

Apagão no primeiro set

Bia já começou a primeira parcial sendo quebrada, só confirmou dois serviços e pouco incomodou a adversária. Sem conseguir se impor na quadra, ela viu a norte-americana abrir larga vantagem. Pera não só levou todos os games em que sacou, como também freou e quebrou a brasileira.

A paulista até ensaiou reações, mas acabou atropelada. Ela teve o break point no quarto game, quando perdia por 3 a 1, e podia pressionar a rival, mas não conseguiu aproveitar a chance. A norte-americana explorou golpes no contrapé de Bia e ditou o ritmo do set inicial.

Reação no segundo

Bia voltou mais ligada e liderou todo o set. Ela teve o primeiro serviço e confirmou, assim como seu segundo, mas a norte-americana também pontuou em seus games de saque para deixar a parcial igualada nos primeiros quatro games.