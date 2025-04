Minas x Osasco, semifinal 3: onde ver e prováveis escalações

Pelo lado de Osasco, Tifanny chegou a 397 pontos após se destacar na partida anterior, em quarto lugar no ranking de pontuadoras, mas ainda distante do top 3: Jheovana, do Flor de Ypê/Paulistano/Barueri fechou a participação com 462.

Por falar em liderança, a bicampeã olímpica Thaisa precisa de um ace para empatar com Jheovana na primeira posição na quantidade de pontos de saque. Atualmente a capitã do Minas soma 29. Já no passe, com 66,46% de positividade, a líbero Camila Brait, a capitã de Osasco, aparece agora em segundo lugar, atrás de Laís, do Sesc RJ Flamengo, com 67,62%.

Confira os prováveis times para o duelo desta sexta-feira:

Gerdau Minas: Gray, Kisy, Peña, Glayce, Thaisa, Julia Kudiess e Kika (líbero). Técnico: Nicola Negro.

Osasco/São Cristóvão Saúde: Giovana, Tifanny, Natália, Maira, Valquíria, Larissa (Callie) e Camila Brait (líbero). Técnico: Luizomar de Moura.

