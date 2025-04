Bia Haddad busca virada, estreia com vitória em Madri e encerra série negativa

Beatriz Haddad Maia buscou uma grande virada nesta quinta-feira, em sua estreia no WTA 1000 de Madri, na Espanha. A tenista brasileira superou a americana Bernarda Pera por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/1, encerrando uma série negativa na temporada - foi sua primeira vitória desde janeiro. Ela vinha de nove derrotas consecutivas, sendo seis delas em estreias seguidas.

Com o resultado, a brasileira de 28 anos tenta encerrar um dos piores momentos de sua carreira, a maior de uma tenista nacional desde a lenda Maria Esther Bueno, com quatro títulos de WTA e o 10º posto no ranking mundial. Nesta temporada, ela obteve apenas três vitórias, duas delas no Aberto da Austrália, e 12 derrotas.

Os tropeços em sequência, incluindo partidas pelo Brasil na Billie Jean King Cup, vinham afastando a tenista do seu objetivo no ranking, que era figurar entre as 10 melhores do mundo. Atual 19ª do ranking, ela corre o risco de deixar o Top 20 pela primeira vez desde setembro do ano passado se não conseguir alcançar as quartas de final, fase que atingiu na capital espanhola no ano passado - havia sido eliminada pela então número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.