Cuca demostra insatisfação após do empate do Galo pela Sul-Americana: "Investimento questionável"

Na noite desta quarta-feira, o Atlético-MG chegou a abrir o placar, mas cedeu o empate para o Caracas-VEN, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. O técnico Cuca demonstrou muita insatisfação com a igualdade no marcador, chegando até a questionar a forma como é investido o dinheiro no elenco do Galo.

"O tamanho do Atlético-MG é inquestionável, mas o investimento é questionável. Nós estivemos muito abaixo do elenco que temos. O elenco não é ruim, mas muitos também não jogaram. A atuação, quando você fala que foi ruim, o primeiro tempo sim. O segundo, não. No segundo, o ruim foi perder tantos gols embaixo do gol como a gente perdeu mais uma vez. De novo a gente esbarra nesse defeito que estamos tendo há algum tempo. E não tem remédio, a correção é trabalho", declarou Cuca.