Palmeiras mira vitória na altitude para tentar repetir feito do bi de 2020

Além disso, o Alviverde fica perto de repetir feito da campanha do bicampeonato continental. Em 2020, o time avançou ao mata-mata com a melhor campanha geral e venceu o Bolívar por 2 a 1, na altitude, pela fase de grupos — na ocasião o time era comandado por Vanderlei Luxemburgo.

Classificação e jogos Libertadores

Já Abel Ferreira tenta uma "revanche" após derrota na altitude em 2023. O Palmeiras saiu na frente, mas acabou derrotado por 3 a 1 na primeira rodada da fase de grupos. Na ocasião, porém, o clube paulista poupou seus principais jogadores devido à final do Campeonato Paulista.

O Palmeiras teve a melhor campanha em cinco das últimas sete edições da Libertadores. Em 2022, inclusive, o clube paulista venceu todos os seis jogos, contra Emelec, Deportivo Táchira e Independiente Petrolero. As outras campanhas aconteceram em 2018, 2019, 2020 e 2023.

Abel tem desfalques

O zagueiro Micael, o meia Richard Ríos e o atacante Vitor Roque sequer viajaram para a Bolívia. O defensor sofreu um entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o camisa 8 foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda, e o centroavante tem dores no tornozelo esquerdo.

O Palmeiras também não conta com Murilo, Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Mayke e Marcos Rocha, todos sob cuidados do departamento médico alviverde.